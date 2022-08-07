Армия ВКС РФ уничтожили до 130-ти военнослужащих ВСУ в Артемовске ДНР Согласно заявлению МО РФ, также было поражено восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили до 130-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины в Артемовске ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, уничтожено до 130-ти военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники», - заявил представитель МО РФ. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении ударом ВКС и артиллерии РФ свыше 400 националистов в Херсонской области. Согласно заявлению МО РФ, был поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика