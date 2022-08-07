В Люблино спасатели обследуют выход коллектора с провалившимися рабочими в Москву-реку

Пять человек удалось спасти, поисками еще троих рабочих в настоящее время занимаются сотрудники МЧС.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве в районе Люблино продолжаются поиски пропавших без вести троих рабочих, которые провалились в канализационный коллектор во время выполнения очистных работ. По словам корреспондента «Звезды», в коллекторе находились восемь рабочих, из-за сильного дождя их затопило и унесло течением.

Пять человек удалось спасти, поисками еще троих рабочих в настоящее время занимаются сотрудники МЧС. На данный момент осуществляется обследование выхода коллектора, который соединяет его с Москвой-рекой.

Напомним, до этого сообщалось, что в московском Люблино из-за сильного дождя 12 рабочих провалились в люк. На место инцидента прибыл исполняющих обязанности Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков.