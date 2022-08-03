Yle: МИД Финляндии посоветовал не продавать россиянам санкционные товары

Магазины обязаны отказывать в продаже санкционного товара, если покупатель намерен вывезти его в РФ, отметили в министерстве.

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В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что продажа санкционных товаров, если их предполагается использовать на территории России, запрещена. Так, магазины теперь обязаны отказывать в продаже санкционного товара, если покупатель намерен вывезти его в РФ.

«Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», - приводит Yle ответ МИД на запрос.

Также отмечается, что продавцу на практике бывает тяжело определить, в какую страну предполагается отправить товар, если только сам клиент не приобретает его как беспошлинную покупку. Поэтому в министерстве посоветовали проверять паспорт покупателя.

Ранее власти Великобритании ввели ограничительные меры на ввоз российского золота, нефти, угля, а также угольной продукции из России. Вместе с тем в числе санкционных мер - предоставление соответствующей технической поддержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.