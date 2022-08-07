В Санкт-Петербурге состоялись соревнования по плаванию в рамках III Всемирных курсантских игр

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В Санкт-Петербурге с 4 по 12 августа проходят III Всемирные курсантские игры. В программе состязаний планируется провести соревнования по международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону (кроссовые дисциплины). Состязания по плаванию уже прошли в плавательном бассейне Военного института физической культуры в Северной столице.

За шесть соревновательных дней в общей сложности будет разыграно 94 комплекта наград среди девушек и юношей. Финальные заявки на участие в Играх подали свыше 650 представителей 20 стран мира. Соревнования пройдут на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии, расположенных в Петербурге, также будут задействованы учебно-тренировочные базы Военного института физической культуры в п. Токсово и Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта «Кавголово», комплексный тир ЗВО в п. Сертолово, парк культуры и отдыха «Сосновка», парк политехнического университета, стадион «Приморец», плавательный бассейн ВИФК.

Ранее в самом сердце Петербурга, на соборной площади Петропавловской крепости, прошла торжественная церемония открытия III Всемирных курсантских игр. Игры не проводились более семи лет, в том числе по причине пандемии. Решение было выдвинуто по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.