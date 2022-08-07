LSM: Полиция Латвии прекратила охранять здания закрытых генконсульств России

© Фото: Посольство России в Латвии.



Полиция Латвии не будет отвечать за безопасность закрытых генконсульств России в Даугавпилсе и Лиепае. О снятии полицейской охраны со зданий российской дипмиссии собощил портал LSM.

"Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии", - отмечено в публикации.

Напомним, что в апреле глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о закрытии генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе. В ответ России закрыла консульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также канцелярию посольства Латвии в Калининграде. В начале августа посольство Латвии в РФ заявило о прекращении выдачи бессрочных виз россиянам, кроме случаев въезда на похороны близких родственников.