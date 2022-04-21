Россия закрыла генконсульства стран Прибалтики в Петербурге

На Смоленской площади объяснили это решение поддержкой киевского режима со стороны стран Прибалтики и принципами взаимности.

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Россия закрыла консульства стран Прибалтики в Санкт-Петербурге. К ним относятся Латвия, Литва и Эстония, о чем сообщается на официальном сайте МИД РФ. 21 апреля на Смоленскую площадь были вызваны послы Латвии и Эстонии и временная поверенная в делах Литвы. Дипломатам заявлен решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Лиепае, Клайпеде, Нарве и Даугавпилсе.

В российском внешнеполитическом ведомстве до них было доведено решение официальной Москвы отозвать согласие на деятельность генконсульств всех трех стран в Петербурге, а также консульства Латвии и канцелярии генконсульства Эстонии в Пскове.

«Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений - неприемлемыми», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел особо подчеркнули, что решение принято из-за деятельности стран Прибалтики по оказанию военной помощи Киеву и на основе взаимности. Ранее в МИД РФ были также вызваны послы Люксембурга, Бельгии и Нидерландов. Им был выражен решительный протест в связи с необоснованной высылкой ряда российских дипломатов и сотрудников загранучреждений в этих странах.

Москва продолжает специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин сообщил рано утром 24 февраля. Как отметил глава государства, в планы РФ не входит оккупация Украины, а в Минобороны особо подчеркнули, что все удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.