Китай продолжит проводить регулярные учения в Тайваньском проливе
В учениях в проливе будут участвовать корабли и авиация НОАК.
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Народно-освободительная армия Китая продолжит проводить регулярные учения в востоку от разграничительной линии в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Телеканал сообщает, что в учениях в проливе будут участвовать корабли и авиация НОАК.
Ранее пресса сообщила, что руководство армии КНР якобы настойчиво игнорирует американских коллег, стремящихся выйти на контакт в контексте напряженной ситуации на Тайване. Военное командование США будто бы предприняло множество попыток связаться в течение недели, однако в Китае попросту не отвечают на звонки.