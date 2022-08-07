В стране и мире Китай продолжит проводить регулярные учения в Тайваньском проливе Алексей Курильченко В учениях в проливе будут участвовать корабли и авиация НОАК. © Фото: Lin Jian, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Народно-освободительная армия Китая продолжит проводить регулярные учения в востоку от разграничительной линии в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. Телеканал сообщает, что в учениях в проливе будут участвовать корабли и авиация НОАК. Ранее пресса сообщила, что руководство армии КНР якобы настойчиво игнорирует американских коллег, стремящихся выйти на контакт в контексте напряженной ситуации на Тайване. Военное командование США будто бы предприняло множество попыток связаться в течение недели, однако в Китае попросту не отвечают на звонки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика