Школьники из РФ примут участие в международной олимпиаде по информатике IOI 2022

Во время проведения соревнований сборная России будет находиться на базе кампуса Московского физико-технического института.

© Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Школьники из России примут участие в международной олимпиаде по информатике. Она пройдет в Индонезии с 7 по 15 августа. Российские участники будут состязаться дистанционно.

Российская сборная будет находиться на базе кампуса Московского физико-технического института. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

«Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics (IOI 2022) пройдет с 7 по 15 августа в г. Джокьякарта в Индонезии. Российская сборная будет участвовать дистанционно на базе кампуса МФТИ. Олимпиадные туры состоятся 10 и 12 августа», - приводит агентство информацию ведомства.

Олимпиаде International Olympiad in Informatics более 30 лет, она проводится ежегодно с 1989 года. В 1988 году учредителем выступило ЮНЕСКО. В 2016 году олимпиада проходила в российской Казани. В 2021 году российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль среди команд из 80 стран мира.

Ранее сообщалось, что молодые ученые Военного инновационного технополиса «ЭРА» одержали победу в недельном IT-хакатоне. В турнире программистов на базе технополиса приняли участие и курсанты Минобороны России, и студенты ведущих гражданских ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга.