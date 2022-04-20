Битва программистов: как прошел хакатон среди молодых IT-специалистов в технополисе «ЭРА»

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Молодые ученые Военного инновационного технополиса «ЭРА» одержали победу в недельном IT-хакатоне. В турнире программистов на базе технополиса также приняли участие курсанты Минобороны России и студенты ведущих гражданских ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга.

Как пояснил заместитель начальника технополиса по научной и образовательной деятельности полковник Андрей Морозов, целью хакатона стали поиск новых идей для решения ряда актуальных вопросов для военного иннограда и развитие взаимодействия с ВУЗами.

Участником предстояло выполнить разработку прототипов различного программного обеспечения для обработки и визуализации данных с привязкой к географической карте, а также предложить идеи для создания отечественного мессенджера. Во всех трех номинациях одержали победу воспитанники военного иннограда.

«Изумительная идея - это залог успешного выполнения задания. Ну и, конечно, первоклассная и сбалансированная команда, без которой не получиться ничего придумать и реализовать», - рассказал капитан команды научной роты Павел Маркелов.

Капитан еще одной команды ефрейтор Арслан Белалов отметил, что подобные мероприятия помогают погрузиться в соседнюю область научных знаний и почерпнуть новые знания. Хакатоны также позволяют в короткий срок получить и опробовать на практике свежие идеи, понять их состоятельность, добавил он.

По мнению организаторов мероприятия, у хакатона есть своя незабываемая и неповторимая атмосфера. Ее создают дух соперничества, командная работа, неформальная обстановка, ограниченное количество времени и конкретная задача. Участники приобретают бесценный опыт и вдохновляются на будущие проекты.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.