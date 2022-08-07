ВКС РФ уничтожили более ста украинских националистов в Харькове

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Воздушно-космические силы России в рамках специальной военной операции на Украине уничтожили более ста украинских националистов в Харькове. Пункты временной дислокации нацгвардии Украины находили на территории ТЭЦ и Карповского сада. Об этом заявил на брифинге официальный представители Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов», - заявил Конашенков.

Ранее ударом ВКС и артиллерии Российской Федерации в Херсонской области уничтожено свыше 400 националистов. Кроме того, согласно заявлению Минобороны России, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов