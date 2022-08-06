Армия Свыше 400 националистов уничтожены ударом ВКС и артиллерии РФ в Херсонской области Согласно заявлению МО РФ, поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ударом ВКС и артиллерии Российской Федерации в Херсонской области уничтожено свыше 400 националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов», - заявил представитель МО РФ. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Вооруженные силы Украины оборудовали точки минометного огня во дворах жилых домов в Артемовске. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика