МО РФ: в цехе машиностроительного завода в ДНР был уничтожен склад боеприпасов

Всего в районе Дачного уничтожили пять складов боеприпасов.

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В одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, в Дачном были найдены и уничтожены еще четыре склада с боеприпасами. Также МО РФ рассказало, что в районе населенного пункта Часов Яр Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Ранее сообщалось, что в рамках специальной военной операции на Украине ВКС России уничтожили более ста украинских националистов в Харькове. Это произошло в результате удара по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов