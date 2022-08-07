Приказом командования в районы боевых действий также направлены мобилизованные граждане, начавшие подготовку в учебном центре ВСУ в Киевской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Киевский режим «принял меры» в связи с высокими потерями в столкновениях с силами РФ и ЛДНР в ходе специальной военной операции.

Режим Зеленского решил досрочно отправить на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь в Киевской области.

Вместе с ними направляются также и находившиеся в госпиталях раненые. По данным Министерства обороны России, командование даже не стало дожидаться завершения ими полного курса реабилитации после полученных ранений.

Ранее ВКС РФ уничтожили более 100 украинских националистов в Харькове. Пункты временной дислокации нацгвардии Украины находились на территории ТЭЦ и Карповского сада.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов