«Выстрел в ногу»: экс-финансист с Уолл-стрит об эффекте санкций Запада против России

По словам бывшего финансиста с Уолл-стрит, контрсанкционные меры России привели к укреплению рубля.

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Экономические санкции, введенные против России странами Запада дали обратный эффект. Об этом в интервью немецкому изданию Junge Welt рассказал бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон.

«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители. Российская экономика становится самодостаточной», - рассказал изданию экономист.

Как рассказывает Хадсон, Вашингтон заморозил все счета Российской Федерации в долларах и евро, в ответ на что Москва вышла из долларовой системы и перевела в национальную валюту оплату за нефть, газ, титан и алюминий.

«Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу», - цитирует издание финансиста.

Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорилось о том, что санкции против Российской Федерации не работают. Как писала газета, не смотря на введенный запрет на уголь, золото, сталь и даже алкоголь, импорт из России возрос.