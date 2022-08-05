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В ФРГ отметили, что импорт из России растет, несмотря на санкции

Марина Крижановская
00:33 05.08.2022
Расходы ФРГ на газ в июне составили 3,5 миллиарда евро. В сравнении с июнем 2021 года рост увеличился на 39 процентов.
В ФРГ отметили, что импорт из России растет, несмотря на санкции
© Фото: Минобороны России
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В немецкой прессе появилась статья, в которой говорится, что антироссийские санкции не работают. В частности, акцент делается на возросшем импорте из России. Указано, что «доходы России от сделок с Германией продолжают расти, несмотря на все эмбарго  - на уголь, золото, сталь и даже алкоголь».

Об этом пишет Олаф Герсеманн, статью которого приводит Die Welt. Автор констатирует, что импорт Германии продолжает расти и сейчас он составляет порядка 23 миллиардов евро.

Сообщается, что расходы ФРГ на газ в июне составили 3,5 миллиарда евро. В сравнении с июнем 2021 года рост увеличился на 39 процентов. Добавлено, что с мая этого года рост составил пять процентов.

«Все получилось против нашего расчета. Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», - приводит мысли автор.

Ранее «Газпром» прокомментировал ситуацию с газовой турбиной Siemens. Так, санкционный режим и незаконное привлечение к транспортировке турбины канадской фирмы, не являющейся стороной по контракту с «Газпромом», стали причинами, которые делают невозможной поставку газотурбинных двигателей Siemens для «Северного потока».

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