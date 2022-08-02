Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах

Напомним, в июле в России были выявлены случаи заражения подвидом коронавирусной инфекции «кентавр».

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Роспотребнадзор посоветовал уязвимым категориям граждан надевать маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Кроме того, в ведомстве порекомендовали использовать средства для дезинфекции рук.

«Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство подчеркивает, что россиянам следует внимательно отнестись к изложенным рекомендациям в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Напомним, в июле в Москве было выявлено пять случаев заражения подвидом коронавирусной инфекции «кентавр» - подвида штамма «омикрон». До этого о выявлении подобных случаев в РФ не сообщалось. Новую мутацию коронавирусной инфекции обнаружили в более десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.