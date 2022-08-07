Среди трофеев, в основном, оружие производства Великобритании, США, Польши, и Швеции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры с вооружением, захваченным военнослужащими ВС РФ на позициях вооруженных формирований украинского режима в ходе специальной военной операции России по защите республик Донбасса на Изюмском направлении.

Среди трофеев, в основном, оружие иностранного производства - ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства.

Военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.

Ранее мы рассказывали, к чему приводит западная военная помощь Украине. Украинские националисты ежедневно совершают военные преступления против собственного народа.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов