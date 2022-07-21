Полигон для испытаний: к чему приводит военная помощь Запада Украине

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Ресурс иссяк, несмотря на обещания канцлера Германии, и без того ограниченные поставки вооружений на Украину сокращаются.

В Бундесвере отчитались, что уже предупредили Киев о том, что лавочка вскоре может закрыться.

«Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега министр обороны Украины тоже об этом знает», - заявил министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Поставлять немецкое оружие Украине готовы производители ФРГ - но за отдельную плату. Так напрямую с заводов Германии Киев уже получил 3 000 противотанковых гранатометов. Сегодня к одному из таких предприятий в Нюрнберге жители города принесли портреты погибших детей Донбасса и требовали остановить поставки. Активисты испачканы красной краской, символизирующей кровь, а на плакате лаконичное «Вы убиваете детей!» и qr-код для перехода к странице с картой убийств. Но чиновникам в руководстве ЕС сейчас не до этого. Они ищут новые инструменты, чтобы поддержать страны-экспортеры оружия на Украину. Еврокомиссия предлагает выделить еще полмиллиарда евро. Деньги должны пойти на закупку вооружений



«Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции. Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы», -заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Впрочем, подобные усилия, с точки зрения военных специалистов, вряд ли смогут всерьез повлиять на ситуацию. Об этом телеканалу Fox News заявила бывший офицер разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер.

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, в том смысле, как ее понимает Зеленский, потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», - сказала Коффлер.

Но те, кто еще в состоянии поставлять Украине оружие, экспертных оценок не слушают. Глава МИД Франции, выступая в Сенате, рассказал, что еще Киев получит от Парижа.

«Мы желаем скорейшего завершения конфликта. Мы не собираемся становиться одной из его сторон. (...) 12 гаубиц "Цезарь" уже доставлены на Украину, еще 6 находятся на пути в эту страну», - заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Еще больше оружия обещают и США. Пентагон анонсировал новые поставки реактивных системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним и артиллерии.

«Новый пакет американской помощи будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Появление у ВСУ подобного оружия, способного поражать цели глубоко за линией фронта, вынуждает российскую сторону принимать новые решения. Об этом в интервью телеканалу RT и РИА Новости сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если Украина получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российских войск изменятся. (...) Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

С помощью западного оружия украинские боевики ежедневно совершают военные преступления против собственного народа. В последние месяцы в одной только ДНР погибло 249 мирных жителей, включая 16 детей, ранено полторы тысячи человек, повреждено 72 медицинских и 238 образовательных учреждений - обратил внимание членов Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

«Вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса - детские сады, школы, медицинские учреждения. Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей», - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

На фоне возможного сокращения поставок иностранного оружия украинский министр обороны Алексей Резников обратился к западным производителям и предложил им использовать территорию своей страны в качестве полигона для испытаний своих военных разработок. Однако эксперты считают, что этот сценарий маловероятен.