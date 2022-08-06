В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница

Анастасия Бобылева
09:59 06.08.2022
Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.
В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В Петровском районе Донецка в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своем доме погибла женщина 1964 г.р.», - говорится в сообщении.

Ранее артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район. К счастью, пострадавших нет, однако последствия обстрела пугают: искореженные автомобили, огромная воронка на месте удара, множество обломков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:41 В стране и мире
В ЦАХАЛ рассказали, что боевые действия в Газе продлятся неделю
05:15 Армия
Видео
Более 400 единиц техники: как военные железнодорожники ЦВО реконструируют БАМ
05:02 Армия
Видео
Надежные белые «Уралы»: как РФ доставляет лекарства и продукты в Харьковскую область
05:00 Армия
Видео
Военные железнодорожники ВВО завершают земляные работы на одном из участков БАМ-2
02:10 В стране и мире
Полянский: РФ доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Популярное
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.