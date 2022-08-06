В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница
Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.
© Фото: РИА Новости
В Петровском районе Донецка в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
«Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своем доме погибла женщина 1964 г.р.», - говорится в сообщении.
Ранее артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район. К счастью, пострадавших нет, однако последствия обстрела пугают: искореженные автомобили, огромная воронка на месте удара, множество обломков.