В стране и мире В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница Анастасия Бобылева Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В Петровском районе Донецка в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. «Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своем доме погибла женщина 1964 г.р.», - говорится в сообщении. Ранее артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район. К счастью, пострадавших нет, однако последствия обстрела пугают: искореженные автомобили, огромная воронка на месте удара, множество обломков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика