Искореженные автомобили: кадры последствий ударов ВСУ по Куйбышевскому району Донецка

В результате артиллерийского удара по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вооруженные силы Украины сегодня, 5 августа, нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка. Корреспондент «Звезды» запечатлел последствия обстрела - один из снарядов упал рядом с автостанцией, где работники проводили ремонт автомобилей.

«Особенно интенсивно артиллерия ВСУ сегодня обстреливает Куйбышевский район Донецка. На месте одного из ударов огромная воронка, а осколками практически уничтожен припаркованный автомобиль, который стоял рядом с авторемонтной станцией. Внутри в момент прилета тоже были автомобили, они серьезно пострадали. Разбиты окна, искорежен корпус и салон. Входная дверь тоже уничтожена. Жертв среди населения, случайных прохожих и сотрудников станции нет», - рассказал корреспондент.

Также в результате обстрела пострадала донецкая больница №17. В здании разрушены бетонные стены, выбиты окна, помещения превратились в груды обломков. Основной удар пришелся на душевую. На пострадавшем этаже больницы располагалось родильное отделение.