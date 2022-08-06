Территория Израиля подверглась удару 80 ракет со стороны сектора Газа

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Активисты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»* выпустили в пятницу из сектора Газа по Израилю не менее сорока ракет, около тридцать из них были перехвачены.

Как передает ТАСС со ссылкой на израильскую радиостанцию, сигналы противовоздушной обороны сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.

Ранее израильская армия нанесла удары по ружейным цехам и огневым позициям радикальной группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. В результате ударов авиации Израиля, как заявили в палестинском анклаве, погибли восемь человек, в числе которых - пятилетняя девочка.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ