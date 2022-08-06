Сенатор РФ Клишас назвал Украину небезопасной для транзита энергоресурсов

Клишас напомнил о конфискации Украиной российских активов и заявил, что режим Зеленского является неонацистским.

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал заморозку российских активов Киевом. Он сказал, что это показатель неонацистского направления киевской власти, и сделал вывод, что это делает Украину небезопасной для транзита товаров страной.

«Эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изъятии российских активов на сумму 765 миллионов долларов. Всего Киев собирается конфисковать 903 объекта.