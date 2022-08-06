Зеленский рассказал об изъятии российских активов на сумму 765 миллионов долларов

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изъятых российских активах. Стоимость активов оценивается в $765 миллионов.

«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен. Эта работа продолжается», - сказал он в видеообращении на своем Telegram-канале.

Всего власти Киева собираются конфисковать 903 российских актива, к которым относится имущество банков РФ, а также собственность физических и юридических лиц, находящихся под санкциями. Более того, по словам президента, если включить в список не только собственность государства, но и собственность его резидентов, то число позиций возрастет до 36 тысяч.

Ранее Зеленский отреагировал на критику военных преступлений Вооруженных сил Украины. Читателей немецкой газеты Die Welt возмутило, что президент Украины не признает нарушений международных правовых норм украинскими военными.