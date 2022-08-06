Не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ

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По меньшей мере пять человек погибли, еще 31 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 5 августа до 8.00 6 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой народной республики погибли 5 человек и еще 31 мирный житель получил ранения, из них трое подорвались на мине ПФМ-1», - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели трех человек в автобусе и пятерых раненых в Донецке в результате попадания боеприпаса ВСУ в автобус. По сообщению штаба, обстрел пришелся на Киевский район города.