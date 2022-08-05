Снарядом ВСУ убиты три человека в автобусе в Донецке, еще пятеро ранены

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Трое погибли, еще пять человек получили ранения в результате попадания украинского боеприпаса в автобус в Донецке. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

По данным штаба, трагедия произошла на пересечении Киевского и Партизанского проспектов 5 августа, когда украинские националисты атаковали Киевский район Донецка.

«В результате обстрела ВФУ произошло попадание украинского боеприпаса в автобус № 19. По предварительным данным, погибли 3 человека и еще 5 получили ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», - говорится в сообщении штаба.

Ранее «Звезда» опубликовала видео с последствиями обстрела столицы Донецка.