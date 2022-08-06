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В Херсонской области заявили о фактическом выходе из-под юрисдикции Киева

Анастасия Бобылева
08:01 06.08.2022
Замглавы администрации подчеркнул, что с начала обстрелов Херсонская область фактически вышла из юрисдикции Киева, а недавно назначенный официальными властями губернатор - всего лишь пустышка.
В Херсонской области заявили о фактическом выходе из-под юрисдикции Киева
© Фото: РИА Новости
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Херсонская область не воспринимает всерьез решения Киева, в том числе кадровые, об этом заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Так он отреагировал на назначение нового губернатора области.

В Верховной раде назначили нового главу Херсонской областной государственной администрации. Кабмин одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича. Однако Кирилл Стремоусов уверен, что Херсонская область давно не подчиняется официальной власти.

«Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине», - передает его слова РИА Новости.

Стремоусов уверен, что губернатор - всего лишь «пустышка», так как он даже не приедет на территорию, которой должен управлять.

Ранее шведский телеканал ответил на критику сюжета о получении российских паспортов жителями Херсона. В сюжете было показано, как люди плачут от счастья при получении паспорта гражданина РФ, и зрители обвинили телеканал SVT в российской пропаганде. На это представители канала ответили, что информация взята у информационного агентства Reuters.

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