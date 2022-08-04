Шведский телеканал ответил на критику сюжета с получением паспортов РФ жителями Херсона

Шведское СМИ констатировало, что не обладает информацией, какое количество жителей Херсонской области решили стать гражданами России и по каким причинам они это сделали.

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В Швеции телеканалу пришлось извиняться перед своими зрителями. Причиной послужил показанный репортаж из Херсонской области, жители которой под звуки гимна России плакали от счастья при получении паспорта гражданина Российской Федерации.

Зрители телеканала SVT стали критиковать канал за якобы распространение российской пропаганды. Посыпались различные вопросы. Один из зрителей написал, что «не было объяснено, откуда взялись снимки и кому был предоставлен доступ в "оккупированный" город, чтобы сделать этот отчет».

Представительство шведского телеканала ответило на критику в статье. Оно пишет, что возможно зрителям «нужно было дать больше контекста» и заявляет, что «изображения взяты у информационного агентства Reuters».

«Это было записано их командой на земле, которая могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных. Но поскольку материал вызывает вопросы, мы должны были четко указать источник», - признали в статье, опубликованной в Dagensmedia.

Также данное шведское СМИ констатирует, что не обладает информацией, какое количество жителей Херсонской области решили стать гражданами России и по каким причинам они это сделали.

В конце мая сообщалось, что первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях уже подали заявки на ускоренное получение российских паспортов. В конце июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе выведут из оборота гривну.