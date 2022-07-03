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CBS: рубль стал самой сильной валютой в 2022 году

Анна Касаткина
08:53 03.07.2022
Крепкая национальная валюта помогает России защищаться от экономических санкций Запада, отмечает телеканал.
CBS: рубль стал самой сильной валютой в 2022 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Российский рубль стал самой сильной валютой в 2022 году. На это обратил внимание американский телеканал CBS.

Как отмечают журналисты, с января этого года курс рубля подскочил на 45 процентов, а на этой неделе российская национальная валюта достигла очередного максимума по отношению к доллару - по состоянию на вторник, 28 июня, один доллар стоил 53,45 рубля.

«Это необычная ситуация», - сказал CBS профессор Гарвардской школы Джеффри Франкель.

Как правило, в столкнувшихся с санкционным давлением странах национальная валюта стремительно падает. Однако в России, поясняет телеканал, сильный рубль обеспечивают высокие цены на энергоресурсы, исполнение западными странами схемы по оплате газа в рублях при одновременном падении импорта товаров в страну, а также ограничительных мерах Центробанка по движению капиталов.

По мнению экспертов, крепкая национальная валюта помогает России защищаться от экономических санкций Запада.

Ранее экономисты Института хозяйственного прогнозирования РАН назвали равновесный курс рубля. Они отметили, что до введения санкций курс российской валюты был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

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