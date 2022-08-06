В МИД КНДР пообещали, что США заплатят за «зло, которое сеяла Пелоси»

Чо Ён Сам отметил, что поездка Пелоси в демилитаризованную зону на границе народной республики и Южной Кореи - открытое проявление враждебности к КНДР.

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Поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи назвали проявлением враждебности Вашингтона. Об этом заявил директор департамента печати и информации МИД КНДР Чо Ён Сам.

«Пелоси вместе с властями Южной Кореи говорила о "сильных расширенных средствах сдерживания" в ответ на "угрозу со стороны Северной Кореи" и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. Это свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней американской администрации», - передает его слова ЦТАК.

Чо Ён Сам также отметил, что ранее Пелоси посетила Тайвань, не согласовав визит с официальными властями Китая, а до этого способствовала продвижению антироссийских настроений. Он назвал Пелоси нарушителем мира и стабильности.

«США придется дорого заплатить за зло, которое сеяла Пелоси везде и всюду», - подытоживает он в заявлении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова мобилизовать силы ядерного сдерживания. Он сказал, что «превентивный удар» со стороны Сеула невозможен, и в Южной Корее ошибаются, если считают иначе.