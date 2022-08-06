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Инфекционист рассказал, когда снизится заболеваемость COVID-19 в России

Игнат Далакян
06:51 06.08.2022
По словам эксперта, пик заболеваемости коронавирусом в Российской Федерации ожидается в конце августа.
Инфекционист рассказал, когда снизится заболеваемость COVID-19 в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Период роста заболеваемости COVID-19 может завершиться в начале сентября. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Николай Малышев.

Как передает ТАСС слова эксперта, пик заболеваемости коронавируса в Российской Федерации ожидается в конце августа.

«Сейчас идет седьмая волна коронавируса, пока повышается, до пика дойдет, потом будет снижаться. Это месяца на два. Заболеваемость может начать снижаться в начале сентября», - сказал инфекционист.

Малышев призвал в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, а также носить маски в общественном транспорте.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о более 18 тысячах случаев заражения COVID-19 впервые с апреля. Согласно сообщению организации, было выявлено 18 555 новых случаев коронавирусной инфекции.

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