В России впервые с апреля выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19

Всего за сутки было выявлено 18 55 заражений коронавирусом.

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В России за сутки было выявлено 18 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это первый с апреля случай, когда было зафиксировано 18 тысяч заражений. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Выявлено 18 555 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек», - говорится на сайте оперштаба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принять меры и носить маски. Государство никаких новых ограничений не вводит, отметил он.