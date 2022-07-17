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В Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов»

Сергей Лебедев
00:39 17.07.2022
Охваченный пламенем самолет обнаружили у села Палеохори в муниципалитете Пангеу.
В Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов»
© Фото: Aristidis Vafeiadakis, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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В субботу вечером в Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов». Борт выполнял рейс из Сербии в Иорданию. К месту происшествия уже направили сотрудников оперативных служб.

Известно, что пилот успел сообщить об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. Однако в десяти морских милях к западу от города борт пропал с радаров.

Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, охваченный пламенем самолет обнаружили у села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Сейчас его пытаются потушить.

Напомним, в пятницу поздно вечером в районе станицы Прочноокопская в Краснодарском крае после столкновения с ЛЭП разбился самолет Ан-2. В результате трагедии погибли два человека. По данному факту следователи завели уголовное дело.

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