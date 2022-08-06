Более 400 единиц техники: как военные железнодорожники ЦВО реконструируют БАМ

К реконструкции второй ветки БАМа привлечены около 750 военнослужащих и более 400 единиц специальной техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сводное подразделение железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) продолжает проводить реконструкцию второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Военные железнодорожники выполняют задачи даже в свой профессиональный праздник - День Железнодорожных войск Российской Федерации.

Около 750 военнослужащих и более 400 единиц специальной техники привлечены к реконструкции второй ветки БАМа. Работы по восстановлению железнодорожного участка БАМа проводятся в Амурской области.

Военнослужащие трех железнодорожных бригад ЦВО задействованы в строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск.

Ранее Минобороны показало кадры несения боевой службы в свой профессиональный праздник военными железнодорожниками Восточного военного округа. На участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский БАМ-2 в тело железнодорожной насыпи уже заложено более 380 тысяч кубометров скального грунта.

Это равно 90% от планируемых основных земляных работ. Также из карьера добыто и вывезено свыше 750 тысяч кубометров скального грунта, рассчитанный объем которого составляет более одного миллиона кубометров.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.