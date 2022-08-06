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Военные железнодорожники ВВО завершают земляные работы на одном из участков БАМ-2

05:00 06.08.2022
На участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский в тело железнодорожной насыпи уже заложено более 380 тысяч кубометров скального грунта, что равно 90% от планируемых основных земляных работ. Также из карьера добыто и вывезено свыше 750 тысяч кубометров скального грунта, рассчитанный объем которого составляет более одного миллиона кубометров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня, 6 августа, отмечается 171-ая годовщина со дня основания железнодорожных войск. Именно в этот день в 1851 году император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. В соответствии с ним были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги, а именно 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты.

Продолжается строительство на севере Амурской области второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Эти задачи выполняются военнослужащими железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО).

К текущему времени военные строители на участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский заложили в тело железнодорожной насыпи более 380 тысяч кубических метров скального грунта, что равно 90 процентам от планируемых основных земляных работ.

© Минобороны России

Земляные работы, выполняемые военнослужащими, - самый трудоемкий процесс. Военные железнодорожники возводят насыпи, разрабатывают грунт в выемках и обустраивают водоотводные канавы. Эти работы выполняются с помощью штатной техники железнодорожных войск ВВО - тяжелых колесных и гусеничных машин. Среди них карьерные сочлененные самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, катки и техника, оборудованная гидромолотами.

За один час свыше 300 кубических метров скальника из карьера, расположенного в районе поселка Огорон, добывают железнодорожники ВВО. Согласно геодезическим расчетам, из него планируется добыть более одного миллиона кубометров скального грунта. На данный момент из карьера добыто и вывезено свыше 750 тысяч кубометров.

© Минобороны России

Добытые из карьера крупные негабаритные камни и скальный грунт идут как на сооружение автодороги дублера, где заложено уже 13 водопропускных труб и восстановлено четыре моста, так и на возведение новой железнодорожной насыпи рядом с путями первой ветки БАМа. Она возводится в несколько слоев. После каждого берутся пробы специальной лабораторией, где делается анализ и производится заключение о соответствии государственным стандартам.

Работы по строительству второго пути БАМа ведутся на участке Улак-Февральск протяженностью 340 километров. В работах принимают участие более 1200 военных железнодорожников, задействовано порядка одной тысячи единиц техники различного назначения Западного, Центрального и Восточного военных округов.

История железнодорожных войск неразрывно связана с историей Российского государства, его Вооруженных Сил, железнодорожного транспорта России. Все эти годы военные железнодорожники вносили и вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и в развитие ее транспортной инфраструктуры.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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