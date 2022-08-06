Военные железнодорожники ВВО завершают земляные работы на одном из участков БАМ-2
Сегодня, 6 августа, отмечается 171-ая годовщина со дня основания железнодорожных войск. Именно в этот день в 1851 году император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. В соответствии с ним были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги, а именно 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты.
Продолжается строительство на севере Амурской области второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Эти задачи выполняются военнослужащими железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО).
К текущему времени военные строители на участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский заложили в тело железнодорожной насыпи более 380 тысяч кубических метров скального грунта, что равно 90 процентам от планируемых основных земляных работ.