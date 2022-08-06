ВСУ выпустили за 40 минут 11 снарядов по Донецку
Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли Донецк 11 снарядами различного калибра. Сообщается, что в 21:10 они выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города пять снарядов. В 21:50 Киевский район Донецка был обстрелян шестью снарядами.
ВСУ использовали калибр 155 и 152 миллиметра соответственно. Обстрелы велись из населенного пункта Первомайское.
Информацию приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«21:50 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм», - приводится информация в последнем сообщении.
Немногим ранее сообщалось, как австралийский наемник рассказал, что ВСУ отправляют на фронт новобранцев без подготовки. При этом сам австралиец Мэтт Ро признался, что у него нет боевого опыта, но на Украине он начал тренировать мобилизованных солдат.