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Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли Донецк 11 снарядами различного калибра. Сообщается, что в 21:10 они выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города пять снарядов. В 21:50 Киевский район Донецка был обстрелян шестью снарядами.

ВСУ использовали калибр 155 и 152 миллиметра соответственно. Обстрелы велись из населенного пункта Первомайское.

Информацию приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«21:50 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм», - приводится информация в последнем сообщении.

Немногим ранее сообщалось, как австралийский наемник рассказал, что ВСУ отправляют на фронт новобранцев без подготовки. При этом сам австралиец Мэтт Ро признался, что у него нет боевого опыта, но на Украине он начал тренировать мобилизованных солдат.