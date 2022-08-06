Австралийский наемник рассказал, что ВСУ отправляют на фронт новобранцев без подготовки

Австралиец признался, что у него нет боевого опыта, но на Украине он начал тренировать мобилизованных солдат.

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Австралийский наемник Мэтт Ро рассказал, что командование ВСУ отправляет на передовую новобранцев без подготовки. При этом сам австралиец признался, что у него нет боевого опыта, но на Украине он начал тренировать мобилизованных солдат.

«Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», - рассказал Ро британской газете The Guardian.

По данным издания, Ро по возвращении на родину столкнется с серьезными юридическими проблемами. Наемнику грозит вплоть до пожизненного заключения за въезд в иностранное государство для участия в вооруженном конфликте, так как австралиец официально не состоит на службе в армии Украины.

Ранее стало известно, что пятерых иностранных наемников: граждан Хорватии, Швеции, а также поданных Великобритании - будут судить в ДНР по обвинению в участии в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины.