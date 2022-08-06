Австралийский наемник рассказал, что ВСУ отправляют на фронт новобранцев без подготовки
Австралийский наемник Мэтт Ро рассказал, что командование ВСУ отправляет на передовую новобранцев без подготовки. При этом сам австралиец признался, что у него нет боевого опыта, но на Украине он начал тренировать мобилизованных солдат.
«Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», - рассказал Ро британской газете The Guardian.
По данным издания, Ро по возвращении на родину столкнется с серьезными юридическими проблемами. Наемнику грозит вплоть до пожизненного заключения за въезд в иностранное государство для участия в вооруженном конфликте, так как австралиец официально не состоит на службе в армии Украины.
Ранее стало известно, что пятерых иностранных наемников: граждан Хорватии, Швеции, а также поданных Великобритании - будут судить в ДНР по обвинению в участии в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины.