В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский разведчик предрек гибель Зеленского и госпереворот на Украине

Ирина Елагина
22:52 06.08.2022
Бывший разведчик США Риттер заявил, что Зеленскому нет смысла оставаться у власти.
Американский разведчик предрек гибель Зеленского и госпереворот на Украине
© Фото: Ukraine Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил о скором завершении политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. По мнению ветерана американской разведки, судьба Зеленского предрешена.

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер подчеркнул, что президент Украины ответственнен за гибель десятков тысяч мирных граждан, и западные лидеры уже не верят в позитивный имидж Зеленского и не спешат оказывать помощь Киеву.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — отметил бывший разведчик.

Риттер не исключает, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот, сообщило РИА Новости.

Напомним, что ранее ведущий Sky News Кори Бернарди развенчал миф о «героическом» образе Зеленского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:34 Армия
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
14:13 В стране и мире
статья
Алексей Пиманов признан лучшим режиссером кинофестиваля БРИКС-2022
20:18 В стране и мире
Видео
В Алчевске начался пожар в многоэтажке после обстрела ВСУ
19:47 В стране и мире
Глава МАГАТЭ назвал «игрой с огнем» обстрел Запорожской АЭС
12:58 Армия
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.