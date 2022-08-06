Бывший разведчик США Риттер заявил, что Зеленскому нет смысла оставаться у власти.

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил о скором завершении политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. По мнению ветерана американской разведки, судьба Зеленского предрешена.

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер подчеркнул, что президент Украины ответственнен за гибель десятков тысяч мирных граждан, и западные лидеры уже не верят в позитивный имидж Зеленского и не спешат оказывать помощь Киеву.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — отметил бывший разведчик.

Риттер не исключает, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот, сообщило РИА Новости.

Напомним, что ранее ведущий Sky News Кори Бернарди развенчал миф о «героическом» образе Зеленского.



