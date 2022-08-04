Пять наемников из Европы отдали под суд в ДНР

Пять наемников из Хорватии, Швеции и Великобритании предстанут перед судом ДНР за участие в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины.

© Фото: Ralf Hirschberger dpa Globallookpress

Пятерых иностранных наемников: граждан Хорватии, Швеции, а также поданных Великобритании - будут судить в ДНР по обвинению в участии в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины. Сегодня Генеральная прокуратура ДНР направила в суд материалы уголовного дела, сообщает РИА Новости.

«Расследование уголовного дела в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана завершено, дело направлено в суд», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства ДНР.

Матису Гутсавассону, Векославу Пребегу и Джону Хардингу предъявлено обвинение по трем статья Уголовного кодекса ДНР: прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях и совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики.

Эндрю Хиллу прокуратура ДНР инкриминирует участие в военных действиях на стороне ВСУ. Действия Дилана Хили сторона обвинения квалифицировала, как пособничество вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте и военных действиях.

«За указанные преступления в условиях военного времени законом предусмотрена возможность назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», - заключили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.

Напомним, что 9 июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое наемников из Великобритании и Марокко.