Начальник НЦУО отметил, что ВСУ планируют взорвать мост и обвинить подразделения ВС РФ и ДНР в якобы неизбирательных ударах по транспортной инфраструктуре.

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Украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конка в селе Таврийское в Запорожской области. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, впоследствии ВСУ планируют взорвать мост и обвинить подразделения Вооруженных Сил РФ и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по транспортной инфраструктуре.

«По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в с. Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - сказал Мизинцев на брифинге.

Напомним, в Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов боевики УВФ разместили крупнокалиберные минометы, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил. Кроме того, по данным Минобороны, в Николаеве ВСУ оборудовали опорный пункт в школе № 36 и разместили рядом с пришкольной территорией бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.