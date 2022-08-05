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МО: ВСУ оборудовали точки минометного огня во дворах жилых домов в Артемовске

Ирина Елагина
21:55 05.08.2022
Опорный пункт в школе, заминированные подступы к дому культуры и минометные позиции во дворах жилых домов - ВСУ снова попирают все нормы права и ставят под угрозу жизнь детей и взрослых.
МО: ВСУ оборудовали точки минометного огня во дворах жилых домов в Артемовске
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые вопиющие факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, в Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов боевики УВФ разместили крупнокалиберные минометы, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил. При этом в квартирах живут люди, националисты их не эвакуируют и фактически используют в качестве «живого щита».

В Николаеве ВСУ оборудовали опорный пункт в школе № 36 и разместили рядом с пришкольной территорией бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

В Иверском ДНР боевики превратили дом культуры в пункт дислокации подразделения территориальной обороны и ВСУ, развернули здесь блокпосты и огневые точки. Кроме того, подходы к зданию ДК заминированы, но местных жителей об этом умышленно не предупредили.

Минобороны РФ призывает международное сообщество обратить внимание на варварские действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отказался признать выводы правозащитной организации Amnesty International о том, что  ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право, превращая школы и больницы в склады боеприпасов и огневые позиции, ставя под угрозу жизнь мирного населения.

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