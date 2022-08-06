Полянский: генсек ООН во время выступления на Хиросиме не упомянул, кто бомбил город

Генсек ООН подчеркнул, что «кризисы с серьезным ядерным оттенком быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова».

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости упомянуть, кто именно сбросил на Хиросиму атомную бомбу. Таким образом Полянский прокомментировал речь генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Хиросиме.

Так, Гутерреш отметил, что об этой трагедии нельзя забывать, и на Земле нет места ядерному оружию. Кроме того, генсек ООН подчеркнул, что «кризисы с серьезным ядерным оттенком быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова».

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», - приводит РИА Новости заявление зампостпреда.

Ранее руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов заявил, что Соединенные Штаты 77 лет не признают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении - ядерной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки - и могут повторить использование ядерного оружия, так как нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины.