Более десяти многоквартирных домов Алчевска пострадали после обстрела ВСУ

По данным Генпрокуратуры ЛНР, после прямого попадания снаряда ВСУ по жилому дому города погиб один человек.

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Мэр города Алчевска Луганской Народной республики Альберт Апшев сообщил, что после обстрела города со стороны украинских войск повреждения получили более десятка жилых многоквартирных домов.

«В округе, это спальный район города, еще порядка 10-12 многоквартирных домов (пострадали - прим. ред.), разрушено остекление, повреждено кровельное покрытие», - приводит Луганскинформцентр слова Апшева.

Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры республики, после прямого попадания снаряда ВСУ по жилому дому Алчевска погиб один человек и еще девять пострадали. До этого мэр города сообщал что, в числе пострадавших - четыре ребенка.

Напомним, сообщения об обстреле ВСУ Алчевска поступили вечером, 6 августа. Один снаряд попал в жилое знание, что спровоцировало возгорание.