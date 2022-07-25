ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS

По городу со стороны украинской армии было выпущено пять ракет.

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ВСУ в 3:00 мск обстреляли город Алчевск в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3:00 мск по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», - сказано в сообщении представительства.

Накануне сообщалось, что украинская армия обстреляла город Красный Луч в Луганской Народной республике из РСЗО HIMARS. По городу со стороны ВСУ было выпущено шесть ракет.