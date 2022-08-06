В «Острове фортов» прошел велоквест «Тайны Кронштадта» в рамках фестиваля «Балтийская миля»

Участники проехали по маршруту через примечательные места Кронштадта и в процессе выполнения заданий квеста познакомились с прошлым и настоящим города, вспомнили о флотских традициях и важных датах военно-морской истории.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Кронштадте прошел первый фестиваль скорости на воде «Балтийская миля», в рамках которого состоялся велоквест «Тайны Кронштадта». Одной из площадок квеста, посвященного истории города и Военно-Морского Флота, стал музейно-исторический парк «Остров фортов».

Заезд велоквеста стартовал с Якорной площади. Всего участвовало 20 команд, разделенных на группы. Участники проехали по маршруту через примечательные места Кронштадта и в процессе выполнения заданий квеста познакомились с прошлым и настоящим города, вспомнили о флотских традициях и важных датах военно-морской истории.

«Каждый объект музейно-исторического парка наполнен смыслом. Вместе они формируют интереснейшее пространство. Оно открывает широкие возможности для изучения истории взаимоотношений человека и моря, прошлого и настоящего флота, морских технологий, подвигов и великих открытий. «Остров фортов» - отличная локация для квестов и других интеллектуальных игр. Надеюсь, что в рамках фестиваля «Балтийская миля» было положено начало хорошей традиции проведения таких увлекательных и полезных мероприятий на территории парка», - говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Организатором фестиваля скорости на воде «Балтийская миля» является команда создателей Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», ежегодно проходящего на озере Байкал. «Балтийская миля 2022» проходит при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с Сергеем Корнеевым во главе.

Ранее в «Острове фортов» провели более 150 экскурсий для школьников Кронштадта за три недели. Отмечается, что в этих экскурсиях приняло участие более 3 500 учащихся общеобразовательных учреждений Кронштадта.