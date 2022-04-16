Захарова предупредила о негативных последствиях за высылку дипломатов РФ из Северной Македонии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высылка из Северной Македонии шести российских дипломатов негативно повлияет на отношения Москвы и Скопье. По словам дипломата, данная мера не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. За действиями страны последует ответ российской стороны, подчеркнула Захарова.
«Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ранее российское правительство утвердило список стран и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее организаций и граждан недружественные действия. В список вошли страны, которые ввели антироссийские санкции. В их числе, в частности, Соединенные Штаты, Канада, страны-члены ЕС, и Северная Македония.