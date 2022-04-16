Захарова предупредила о негативных последствиях за высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

© Фото: Посольство России в Республике Северной Македонии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высылка из Северной Македонии шести российских дипломатов негативно повлияет на отношения Москвы и Скопье. По словам дипломата, данная мера не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. За действиями страны последует ответ российской стороны, подчеркнула Захарова.

«Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее российское правительство утвердило список стран и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее организаций и граждан недружественные действия. В список вошли страны, которые ввели антироссийские санкции. В их числе, в частности, Соединенные Штаты, Канада, страны-члены ЕС, и Северная Македония.