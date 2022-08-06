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Глава МАГАТЭ назвал «игрой с огнем» обстрел Запорожской АЭС

Ирина Елагина
19:47 06.08.2022
Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции.
Глава МАГАТЭ назвал «игрой с огнем» обстрел Запорожской АЭС
© Фото: ТРК Звезда
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о крайней обеспокоенности в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. Текст документа сегодня опубликовали на сайте МАГАТЭ.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами», - отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ считает, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции накалена до предела и заявил о недопустимости здесь военных действий.

«Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. Любая военная огневая мощь, направленная на объект или с него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями», - подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ призвал участников военного конфликта на Украине проявить «максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами».

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции и город Энергодар.

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