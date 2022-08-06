Работу «Железного купола» Израиля в небе над Тель-Авивом сняли на видео

Немногим ранее ЦАХАЛ сообщал о воздушной тревоге в районе Гуш Дан.

© Видео: So_kw, Twitter © Фото: So_kw, Twitter

В социальных сетях опубликовали кадры работы системы противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в небе над Тель-Авивом. Напомним, израильская армия сообщала о воздушной тревоге в районе Гуш Дан.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о подготовке к ведению боевых действий в течение недели в секторе Газа. ЦАХАЛ проводит операцию против группировки «Исламский джихад»* в Газе.

Армия обороны Израиля 5 августа открыла огонь по целям радикалов в Газе, сообщили в анклаве. В приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.