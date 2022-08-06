В стране и мире В Донецке взрывом мин «Лепесток» ранены два человека Ирина Елагина В Донецке на заброшенных ВСУ минах «Лепесток» подорвались двое местных жителей. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Двое жителей Донецка получили ранения при обстреле ВСУ запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» 6 августа. О пострадавших в результате обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка сообщил Telegam-канале штаба обороны ДНР.



«В Кировском районе города по ул. Воздушной мужчина 1968 г.р. наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", с ранением доставлен в РТЦ. Аналогичная ситуация по ул. Бирюзова, мужчина 1964 г.р. получил ранение на ПФМ-1, доставлен в ГБ №9», - говорится в информации штаба. Ранее в Донецке на мине «Лепесток» подорвалась маршрутка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика