Жительница Мариуполя рассказала, как кошка спасла ее от обстрела

По словам жительницы, если бы кошка не убежала в подвал, женщина бы уснула и, возможно, погибла.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Мариуполя Валентина рассказала корреспонденту «Звезды» о том, как кошка спасла ей жизнь. По словам жительницы, питомец разбудил ее за мгновение до начала бомбардировки.

«Я сплю на диване, а у меня стекло большое в комнате. А с часу начинают самолеты летать, бомбить. Я поднялась и такое сомнение - ложиться спать или нет. Смотрю, моя Баська к двери и в подвал. Думаю, ага, значит ложиться не надо. Я только выхожу на кухню и как стекло посыпалось. У нее предчувствие. И в первый раз, когда стекла повылетали вместе с рамой, она тоже в подвал ушла», - рассказала Валентина.

Тем временем группа разминирования международного противоминного центра ВС РФ продолжает работы по разминирования Мариуполя. Саперы зачастую работают по заявкам местных жителей, которые через горячую линию сообщают специалистам о потенциальной ловушке.