МИД РФ назвал популистским заявление Украины о возврате зарубежного имущества СССР

МИД РФ заявил о безосновательности претензий Украины на зарубежные активы СССР.

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МИД РФ назвал популистским и не имеющим под собой никаких оснований заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о требовании Украины к Российской Федерации «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР». Позицию внешнеполитического ведомства озвучила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», - подчеркнула Захарова.

В МИДе считают странным, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на имущественные права, забыли о долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик.



«Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», - заключила Захарова.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев заявил о проблемах с исторической памятью Столтенберга и напомнил генсеку НАТО, кто победил во Второй мировой войне.